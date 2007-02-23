Президент Грузії за Олімпійські ігри в Сочі

Президент Грузії Михайло Саакашвілі виступає за проведення Зимових Олімпійських ігор 2014 р. у російському місті Сочі. "Я справді хочу, щоб Олімпійські ігри відбулися в Сочі", - сказав сьогодні грузинський президент на прес-конференції в Тбілісі. "Я від усього серця підтримую це, тому що Олімпійські ігри в цьому регіоні, в традиційній зоні нестабільності, сприятимуть взаєморозумінню між людьми і утвердженню мирного процесу", - пояснив він.

М.Саакашвілі також заявив, що постать російського президента Володимира Путіна є "дуже важливою для Росії". "Це зовсім інша Росія, ніж ще кілька років тому", - зазначив грузинський президент.

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