Forbes назвав найдорожчий футбольний клуб Європи
08:41, 22 квітня 2010Спорт
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Істотно піднялася Барселона
«Манчестер Юнайтед» другий рік поспіль визнали найдорожчим футбольним клубом Європи за версією журналу Forbes. Вартість клубу оцінюється приблизно в 1,8 мільярда доларів.
Відзначимо, що трійка найдорожчих клубів взагалі не зазнала змін з минулого року: друге місце як і раніше за мадридським «Реалом» (1 мільярд 323 мільйони), третє займає лондонський «Арсенал» (1 мільярд 181 мільйон).
Істотно, на три позиції, піднялася в рейтингу «Барселона», слідом за нею йде «Баварія», шостий рядок займає «Лівеорпуль». Також до десятки найдорожчих клубів увійшли «Мілан» (800 мільйонів), «Ювентус» (656), «Челсі» (646) та «Інтер» (413 мільйонів)
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