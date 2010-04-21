«Звичайний хлопець з Харкова» запрошує на шампанське

Новий термінал міжнародного аеропорту «Харків» буде введено в експлуатацію 23 серпня, до Дня міста Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам координатор підготовки Харкова до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і головний інвестор Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

«За чотири місяці приїжджайте пити шампанське», - сказав він.

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ запевнив, що будівництво терміналу вже на завершальному етапі, «залишаються тільки оздоблювальні роботи».

Він також додав, що реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту буде завершено до листопада поточного року.

«Щодо смуги, то цього року 562 млн. – основний удар, і до листопада ми все також маємо закінчити», - підкреслив він.

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ наголосив, що будівництво терміналу ведеться виключно коштом «звичайного хлопця з Харкова», а злітно-посадкової смуги – за рахунок державного бюджету та коштів основного інвестора – компанії «Нью системс АМ» та холдингу DCH.

Довідка УНІАН. Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012 реалізовує група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар – О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема стадіону «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків».

Основні характеристики міжнародного аеропорту «Харків» у 2012 році: загальна площа нового терміналу 20 тис. кв. м, пропускна спроможність нового терміналу – 650 пас./год., довжина злітно-посадкової смуги – 2470 м, загальна площа перону – 136 тис. кв. м, кількість місць стоянок літаків – 28, тип повітряних суден, які будуть обслуговуватися, - В-737, А-320.

Основні характеристики аеропорту «Харків» до Євро-2012: пропускна спроможність – 25,5 тис. пас./день. Кількість місць стоянок літаків – 103 (у тому числі «Міжнародний аеропорт «Харків» – 38, завод «ТОРА» - 20, «Харківський авіазавод – 20, Чугуївський аеродром – 25).

Державною цільовою програмою на реконструкцію аеропорту «Харків» загалом передбачено 1235,83 млн. грн.