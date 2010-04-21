Маркевич назвав склад збірної України

Головний тренер збірної України Мирон Маркевич, обговоривши із тренерським штабом список кандидатів до національної команди, назвав прізвища 24-х гравців, викликаних на перший збір синьо-жовтих, що розпочнеться 17 травня у Харкові.

У складі збірної залишаються найбільш досвідчені її гравці − Андрій Шевченко, Анатолій Тимощук та Андрій Воронін. Багаторічний голкіпер національної команди Олександр Шовковський залишається кандидатом до збірної і тепер, але за взаємною домовленістю з головним тренером Мироном Маркевичем на цей збір залучатися не буде. Це стосується і півзахисника київського «Динамо» Олега Гусєва, котрий не викликаний до табору збірної з іншої причини − через травму. Також отримали запрошення і гравці, котрі упродовж тривалого часу захищають кольори України − дніпропетровці Ротань та Русол, захисник «Барселони» Чигринський, нападник «Динамо» Мілевський. Викликаний до табору головної команди і півзахисник російського «Локомотива» Олександр Алієв. Варто відзначити повернення до збірної харків‘ян Марко Девича і Сергія Валяєва, котрі дебютували при попередньому тренерському штабі.

Уперше до табору національної команди викликано п‘ятьох футболістів, четверо з яких виступають у чемпіонаті України: захисники Польовий із запорізького «Металурга» і Ощипко з «Карпат», а також півзахисники Олійник (з «Металіста») і Коноплянка (з «Дніпра»). Ще один новобранець захищає кольори бельгійського «Вестерло» − це півзахисник Олександр Яковенко. Усі дебютанти збірної свого часу були задіяні у матчах молодіжних або юнацьких команд України. Не вперше отримали запрошення до табору національної команди воротар Олександр Горяїнов та півзахисник Ігор Худоб‘як, котрі поки не дебютували в офіційних матчах.

Паралельно з контрольними іграми національної команди, зіграє матч відбірного турніру до чемпіонату Європи 2011 року і молодіжна збірна України. 29 травня підопічні Павла Яковенка зустрінуться на виїзді із Мальтою. Частину молодих гравців тренерський штаб головної команди розглядає як кандидатів на участь у матчі другого червня проти Норвегії. Нагадаємо, що у кваліфікаційному турнірі до ЧС-2010 у складі національної команди дебютували гравці «молодіжки» Андрій Ярмоленко та Євген Ракицький. Шанс отримати запрошення до табору збірної залишається і в інших гравців українських клубів, за якими продовжує спостерігати тренерський штаб.

Після завершення ігор внутрішнього сезону синьо-жовтими буде проведено три контрольних матчі: 25 травня у Харкові проти Литви, 29 травня у Львові − проти Румунії і 2 червня в Осло − проти Норвегії.

Список гравців, викликаних на збір

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар»), Олександр Горяїнов («Металіст»).

Захисники: Дмитро Чигринський («Барселона», Іспанія), Андрій Русол («Дніпро»), Євген Хачеріді («Динамо»), Віталій Мандзюк («Дніпро»), Василь Кобін («Шахтар»), Ігор Ощипко («Карпати»), Володимир Польовий («Металург» Запоріжжя), Віталій Федорів («Амкар», Росія).

Півзахисники: Анатолій Тимощук («Баварія», Німеччина), Тарас Михалик («Динамо»), Сергій Валяєв і Денис Олійник (обидва − «Металіст»), Руслан Ротань і Євген Коноплянка (обидва − «Дніпро»), Ігор Худоб‘як («Карпати») Олександр Алієв («Локомотив», Росія), Олександр Яковенко («Вестерло», Бельгія).

Нападники: Андрій Шевченко, Артем Мілевський (обидва − «Динамо»), Марко Девич («Металіст»), Андрій Воронін («Динамо», Росія), Євген Селезньов («Дніпро»).

ФФУ