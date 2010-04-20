Кличко відклав початок підготовки до бою

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Віталій Кличко затримав свій від`їзд до австрійського Кіцбюеля, де планує готуватися поєдинку з поляком Альбертом Сосновскі.

Причиною є турнір K2 Promotions Ukraine 24 квітня у Києві.

"Це буде якісно новий підхід до організації боксерських шоу. З цього року ми вирішили робити наголос не на кількість, а на якість", - сказав боксер.

"Цього року наша з Володимиром компанія проведе на Україні п`ять боксерських програм. І кожна з них стане справжньою подією в нашій країні . В якості VIP-гостей на боксі будуть присутні актори і співаки, які самі збирають стадіони", - додав він.

На думку Кличка-старшого, "телеглядачі та всі любителі боксу вже скучили за яскравим і барвистим поєдинків, які дарують наші талановиті хлопці".

"Особисто я скучив. Тому і вирішив залишитися в Києві ще на кілька днів. А вже наступного після турніру ранок я вилітаю до Австрії у тренувальний табір, де мене будуть чекати тренер Фріц Здунек і інші члени моєї команди ", - розповів Віталій у коментарі Блик.ua.

Бій Кличка та Сосновскі відбудеться 29 травня

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