Результати 26-го туру Чемпіонату України з футболу
22:59, 19 квітня 2010Спорт
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Карпати близькі до 4-ки, але далі гра з Динамо
Сьогоднішніми матчами закінчився 26-й тур Чемпіонату України з футболу:
Таврія - Оболонь 0:0
Металург З - Карпати 0:1 (Ощипко 15 пен.)
Нагадаємо, що раніше зіграли
Кривбас - Арсенал 0:1 (Коркішко 21)
Чорноморець - Металург Д 1:1 (Пінедо 80 - Мгуні 25)
Іллічівець - Зоря 1:0 (Ярошенко 65 пен.)
Динамо - Дніпро 2:1 (Маграо 51, Гіоане 70 - Коноплянка 18)
Шахтар - Закарпаття 1:0 (Гладкий 41)
Ворскла - Металіст 0:0.
У 27-му турі грають 23 квітняАрсенал (33) - Іллічівець (25)
24 квітняЗоря (23) - Ворскла (29)
Дніпро (46) - Таврія (41)
Карпати (45) - Динамо (65)
Металіст (50) - Металург Д (36)
25 квітня
Закарпаття (19) - Металург З (29)
Оболонь (30) - Кривбас (15)
Шахтар (65) - Чорноморець (23)
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