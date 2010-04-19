Результати 26-го туру Чемпіонату України з футболу

Карпати близькі до 4-ки, але далі гра з Динамо

Сьогоднішніми матчами закінчився 26-й тур Чемпіонату України з футболу: Таврія - Оболонь 0:0 Металург З - Карпати 0:1 (Ощипко 15 пен.) Нагадаємо, що раніше зіграли Кривбас - Арсенал 0:1 (Коркішко 21) Чорноморець - Металург Д 1:1 (Пінедо 80 - Мгуні 25) Іллічівець - Зоря 1:0 (Ярошенко 65 пен.) Динамо - Дніпро 2:1 (Маграо 51, Гіоане 70 - Коноплянка 18) Шахтар - Закарпаття 1:0 (Гладкий 41) Ворскла - Металіст 0:0. У 27-му турі грають 23 квітня Арсенал (33) - Іллічівець (25) 24 квітня Зоря (23) - Ворскла (29) Дніпро (46) - Таврія (41) Карпати (45) - Динамо (65) Металіст (50) - Металург Д (36) 25 квітня Закарпаття (19) - Металург З (29) Оболонь (30) - Кривбас (15) Шахтар (65) - Чорноморець (23)

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