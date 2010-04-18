На матчі Ліги чемпіонів Барселона і Ліон дістануться автобусами

УЄФА вирішила не переносити півфінальні матчі Ліги чемпіонів, незважаючи на те, що авіасполучення в Європі паралізоване через виверження вулкану в Ісландії. На офіційному сайті УЄФА повідомляється, що матчі "Інтер" - "Барселона" і "Баварія" - "Ліон" пройдуть за розкладом 20 і 21 квітня відповідно.

"Барселона" вже вирушила до Мілана автобусом. Як повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт клубу, дорогою футболісти заночують в Каннах. За інформацією агентства AFP, "Ліон" до останньої можливості чекатиме відновлення польотів, але футболісти також готові вирушити до Мюнхена автобусом.

Рішення щодо проведення матчів Ліги Європи "Атлетіко" (Мадрид) - "Ліверпуль" і "Гамбург" - "Фулхем" поки що не прийняте. Ці зустрічі мають відбутися 22 квітня.

Водночас на сайті УЄФА повідомляється про відміну матчу жіночої Ліги чемпіонів між шведським клубом "Умео" і французьким "Ліоном". Ця зустріч мала відбутися в Швеції вдень 18 квітня.