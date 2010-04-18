Результати 26-го туру Чемпіонату України з футболу

17:57, 18 квітня 2010
Спорт
3215

Динамо і Шахтар зберігають рівність

Відбуваються сьогоднішні матчі 26-го туру Чемпіонату України з футболу:

Кривбас - Арсенал 0:1 (Коркишко 21)

Чорноморець - Металург Д 1:1 (Пінедо 80 - Мгуні 25)

Іллічівець - Зоря 1:0 (Ярошенко 65 пен.)

Динамо - Дніпро 2:1 (Маграо 51, Гіоане 70 - Коноплянка 18)

Шахтар - Закарпаття 1:0 (Гладкий 41)

Ворскла - Металіст 0:0. 

Таким чином Динамо і Шахтар набирають по 65 очок.

Нагадаємо, що завтра грають

Таврія (40) - Оболонь (29)

Металург З (29) - Карпати (42)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter