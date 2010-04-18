Результати 26-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо і Шахтар зберігають рівність

Відбуваються сьогоднішні матчі 26-го туру Чемпіонату України з футболу: Кривбас - Арсенал 0:1 (Коркишко 21) Чорноморець - Металург Д 1:1 (Пінедо 80 - Мгуні 25) Іллічівець - Зоря 1:0 (Ярошенко 65 пен.) Динамо - Дніпро 2:1 (Маграо 51, Гіоане 70 - Коноплянка 18) Шахтар - Закарпаття 1:0 (Гладкий 41) Ворскла - Металіст 0:0. Таким чином Динамо і Шахтар набирають по 65 очок. Нагадаємо, що завтра грають Таврія (40) - Оболонь (29) Металург З (29) - Карпати (42)

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