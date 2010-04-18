Суркіс: з владою краще не зв'язуватися

Будівництво бази для збірної України в Горенічах продовжиться, але не на ділянці, що була визначена спочатку для будівництва. Про це в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» повідомив голова ФФУ Григорій СУРКІС.

Він зазначив, що з 2003 року, коли було почато реалізацію проекту будівництва бази для української футбольної збірної в Горенічах, під Києвом, так і не вдалося досягти якихось значних результатів.

«У 2003-му я придумав цей проект і вибив у Президента КУЧМИ дозвіл передати нам під забудову територію танкового полігону. Він дав доручення тодішньому міністру оборони Євгену МАРЧУКУ. І там давно б вже була побудована сучасна база з десятьма полями. Але прийшла нова влада і сказала цьому проекту «Ні!» І все, чого я зміг добитися за ці п`ять років, це зміни вивіски проекту» - сказав Г.СУРКІС. «Було вирішено під егідою Національного олімпійського комітету і Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту побудувати тренувальний спортивний табір для всіх ігрових видів спорту. Але далі розмов справа не пішла. Все, на що сподобилася влада, це передати територію з балансу Міністерства оборони на баланс Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту. Тепер власними силами охороняємо те, що ми все ж таки встигли зробити», - сказав Г.СУРКІС.

При цьому він зазначив, що реалізація проекту все ж таки буде продовжена.

«П`ять років поневірянь остаточно переконали мене в тому, що з владою краще не зв`язуватися. Ми домовилися в місцевій раді, що візьмемо 4 гектари землі на прилеглій ділянці і побудуємо все, що задумали, там», - повідомив Г.СУРКІС.