Результати 35-го туру англійської Прем'єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 35-го туру англійської Прем`єр-ліги.

Манчестер Сіті - МЮ 0:1 (Скоулз 90+3)

Фулхем - Вулверхемптон 0:0

Сток Сіті - Болтон 1:2 (Кітсон 13 - Тейлор 85, 88)

Блекберн - Евертон 2:3 (Нзонзі 69, Робертс 81 - Артета 4 пен., Якубу 79, Кагілл 90)

Сандерленд - Бернлі 2:1 (Кемпбелл 25, Бент 40 - Томпсон 82)

Бірмінгем - Халл Сіті 0:0

Тоттенхем - Челсі 2:1 (Дефо 15 пен., Бейл 44 - Лемпард 90+3).

Таким чином МЮ з 76 очками впритул наблизився до Челсі. МСіті, залишившись із старими 62 очками, віддав 4-й рядок Тоттенхему (64). Евертон з 54-ма зачепився за групу, що займає 6-8 місце, але Ліверпуль (56) і Астон Вілла (55) свої матчі ще не зіграли.

Тур продовжать завтра

Уїган (32) - Арсенал (71)

Портсмут (15) - Астон Вілла (55)

... і 19 квітня завершать Ліверпуль (56) - Вест Хем (31)