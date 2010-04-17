Матч Шахтар - Динамо судитимуть іноземці

Потенційно ключовий матч цьогорічного розіграшу Чемпіонату України з футболу "Шахтар" - "Динамо", який відбудеться 5 травня в Донецьку, буде обслуговувати іноземна бригада арбітрів.

Про це повідомив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня».

«Ганьба, що в країні з такими футбольними традиціями досі немає арбітрів, що заслуговують на право обслуговувати матчі Євро-2012, яке пройде у нас на батьківщині», – сказав Г.СУРКІС.

Він зазначив, що ініціював питання про відмову від практики запрошення закордонних арбітрів. «Хоча для матчу "Шахтар" - "Динамо", який відбудеться 5 травня, ми зробимо виняток. Його буде обслуговувати бригада іноземних арбітрів. Щоб не було розмов про адміністративний тиск СУРКІСА на суддів", - зауважив президент ФФУ.