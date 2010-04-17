Дік Адвокат погодився на «колосальну пропозицію» з Росії

Голландець Дік АДВОКАТ прийняв пропозицію очолити збірну Росії з футболу, повідомляє газета "Спорт- Экспресс".

«З Росії надійшла колосальна пропозиція, і я її прийняв, хоча ще нічого не підписав. У мене добра репутація в цій країні, я знаю її народ, футбол і гравців, знайомий з Президентом МЕДВЕДЄВИМ і прем`єр-міністром ПУТІНИМ, відчуваю до них велику повагу. У Росії рівень футболу вищий, ніж у Бельгії, він такий, на якому я звик працювати. Словом, мені пропонують дуже цікаву роботу» - сказав Д.АДВОКАТ.

Зараз Д.АДВОКАТ тренує голландський клуб «АЗ». У нього вже є досвід роботи в Росії - з 2006 по 2009 роки він працював у Росії в петербурзькому «Зеніті», з яким виграв чемпіонат країни в 2007 році, а також Кубок УЄФА і Суперкубок Європи в 2008 році.

Крім того, Д.АДВОКАТ тренував збірні Нідерландів, Південної Кореї і ОАЕ.

Росіяни залишилися без тренера збірної з футболу після того, як Гус ХІДДІНК, який раніше її очолював, уклав зі збірною Туреччини контракт, що набуває чинності з 1 серпня 2010 року.