Стартує чемпіонат України з карате

Сьогодні в Черкасах у Черкасах розпочався Відкритий чемпіонат України з карате (FSKA). Проходитиме він у Палаці спорту “Фотоприлад”, що на території Центрального стадіону. На чемпіонат до Черкас завітали приблизно 300 учасників із 14 областей країни.

Про це кореспонденту УНІАН розповів заступник міського голови Черкас Сергій ГУРА.

За словами С.ГУРИ, цього року Черкаси вже всьоме прийматимуть найкращих каратистів України. Цього разу найсильніших визначатимуть серед жінок, чоловіків і команд у різних вікових групах (6-7 років, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-39, 40+). Змагання проходитимуть протягом двох днів - 17 – 18 квітня. У суботу о 14.00 – відкриття змагань. Першого дня спортсмени виявлять найкращого в “каті” (так званий бій з тінню, де спортсмен демонструє свою техніку, ката поділяється на особисті виступи і на синхронні (виступ 3-х каратистів)), другого – в “куміте” (поєдинки між спортсменами).