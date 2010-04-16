Результати 25-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар і Металіст виграли

Сьогоднішніми матчами закінчився 25-й тур Чемпіонату України з футболу Арсенал - Таврія 1:6 (Закарлюка 6 пен. - Ковпак 2 пен., 33, 72, Маркович 24, Любенович 57, 79) Зоря - Кривбас 1:0 (Білий 90+1) Закарпаття - Чорноморець 1:1 (Шандрук 83 автогол - Ващук 71 пен.) Металлург Д - Ворскла 1:3 (Маріо Сержіо 44 пен. - Сачко 45, Янузі 58, Матвєєв 70) Металіст - Іллічівець 3:1 (Олійник 13, Коельо 72, Девіч 85 пен. - Пуканич 20) Карпати - Шахтар 0:2 (Адріано 79, Вілліан 90+2). Нагадаймо, що вчора зіграли: Оболонь - Динамо 0:4 (Шевченко 9, 41, Маграо 62, Зозуля 83) Дніпро - Металлург З 2:0 (Коноплянка 68, 90+3) У 26-му турі зустрінуться (у дужках набрані очки): 18 квітня Кривбас (15) - Арсенал (30) Чорноморець (22) - Металург Д (35) Іллічівець (22) - Зоря (23) Динамо (62) - Дніпро (46) Шахтар (62) - Закарпаття (19) Ворскла (28) - Металіст (49) 19 квітня Таврія (40) - Оболонь (29) Металург З (29) - Карпати (42)

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