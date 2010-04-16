Результати 25-го туру Чемпіонату України з футболу

06:00, 16 квітня 2010
Спорт
4224

Шахтар і Металіст виграли

Сьогоднішніми матчами закінчився 25-й тур Чемпіонату України з футболу

Арсенал - Таврія 1:6 (Закарлюка 6 пен. - Ковпак 2 пен., 33, 72, Маркович 24, Любенович 57, 79)

Зоря - Кривбас 1:0 (Білий 90+1)

Закарпаття - Чорноморець 1:1 (Шандрук 83 автогол - Ващук 71 пен.)

Металлург Д - Ворскла 1:3 (Маріо Сержіо 44 пен. - Сачко 45, Янузі 58, Матвєєв 70)

Металіст - Іллічівець 3:1 (Олійник 13, Коельо 72, Девіч 85 пен. - Пуканич 20)

Карпати - Шахтар 0:2 (Адріано 79, Вілліан 90+2).

Нагадаймо, що вчора зіграли:

Оболонь - Динамо 0:4 (Шевченко 9, 41, Маграо 62, Зозуля 83)

Дніпро - Металлург З 2:0 (Коноплянка 68, 90+3)

У 26-му турі зустрінуться (у дужках набрані очки):

18 квітня

Кривбас (15) - Арсенал (30)

Чорноморець (22) - Металург Д (35)

Іллічівець (22) - Зоря (23)

Динамо (62) - Дніпро (46)

Шахтар (62) - Закарпаття (19)

Ворскла (28) - Металіст (49)

19 квітня

Таврія (40) - Оболонь (29)

Металург З (29) - Карпати (42)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter