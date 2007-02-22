Роналдо з друзями зіграє проти Зідана з друзями

Два посли доброї волі Програми розвитку ООН (ПРООН) - легенди світового футболу РОНАЛДО і Зінедін ЗІДАН – закликали інших футбольних зірок взяти участь у матчі, присвяченому боротьбі з бідністю.

Як повідомили УНІАН в Центрі новин ООН, таким чином вони мають намір привернути увагу всіх любителів гри до цілей розвитку тисячоліття ООН і зібрати кошти, необхідні для їх досягнення.

«Матч проти бідності: РОНАЛЬДО і друзі проти ЗІДАНА з друзями» відбудеться 19 березня в Марселі (Франція). Посли доброї волі ПРООН очолять міжнародні команди. Цей дружній поєдинок сприятиме мобілізації громадської думки на боротьбу з бідністю на планеті.