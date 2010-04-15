Результати 34-го туру англійської Прем'єр-ліги

Арсенал згаяв шанс вийти на 2-е місце

Сьогоднішніми матчами закінчився 34-й тур англійської Прем`єр-ліги Тоттенхем - Арсенал 2:1 (Роуз 10, Бейл 47 - Бендтнер 85) Астон Вілла - Евертон 2:2 (Агбонлахор 72, Ягелка 90 автогол - Кегілл 23, 74) Віган - Портсмут 0:0 Матчі 35-го туру пройдуть 17 квітня: Манчестер Сіті (62) - МЮ (73) Фулхем (42) - Вулверхемптон (33) Сток Сіті (43) - Болтон (32) Блекберн (43) - Евертон (51) Сандерленд (38) - Бернлі (27) Бірмінгем (46) - Халл Сіті (27) Тоттенхем (61) - Челсі (77) ...18 квітня Віган (32) - Арсенал (71) Портсмут (15) - Астон Вілла (55) ... і 19 квітня Ліверпуль (56) - Вест Хем (31)

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