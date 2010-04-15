Результати 34-го туру англійської Прем'єр-ліги
00:01, 15 квітня 2010Спорт
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Арсенал згаяв шанс вийти на 2-е місце
Сьогоднішніми матчами закінчився 34-й тур англійської Прем`єр-ліги
Тоттенхем - Арсенал 2:1 (Роуз 10, Бейл 47 - Бендтнер 85)
Астон Вілла - Евертон 2:2 (Агбонлахор 72, Ягелка 90 автогол - Кегілл 23, 74)
Віган - Портсмут 0:0
Матчі 35-го туру пройдуть 17 квітня:
Манчестер Сіті (62) - МЮ (73)
Фулхем (42) - Вулверхемптон (33)
Сток Сіті (43) - Болтон (32)
Блекберн (43) - Евертон (51)
Сандерленд (38) - Бернлі (27)
Бірмінгем (46) - Халл Сіті (27)
Тоттенхем (61) - Челсі (77)
...18 квітня
Віган (32) - Арсенал (71)
Портсмут (15) - Астон Вілла (55)
... і 19 квітня
Ліверпуль (56) - Вест Хем (31)
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