Результати 34-го туру англійської Прем'єр-ліги

00:01, 15 квітня 2010
Спорт
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Арсенал згаяв шанс вийти на 2-е місце

Сьогоднішніми матчами закінчився 34-й тур англійської Прем`єр-ліги

Тоттенхем - Арсенал 2:1 (Роуз 10, Бейл 47 - Бендтнер 85)

Астон Вілла - Евертон 2:2 (Агбонлахор 72, Ягелка 90 автогол - Кегілл 23, 74)

Віган - Портсмут 0:0

Матчі 35-го туру пройдуть 17 квітня:

Манчестер Сіті (62) - МЮ (73)

Фулхем (42) - Вулверхемптон (33)

Сток Сіті (43) - Болтон (32)

Блекберн (43) - Евертон (51)

Сандерленд (38) - Бернлі (27)

Бірмінгем (46) - Халл Сіті (27)

Тоттенхем (61) - Челсі (77)

...18 квітня

Віган (32) - Арсенал (71)

Портсмут (15) - Астон Вілла (55)

... і 19 квітня

Ліверпуль (56) - Вест Хем (31)

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