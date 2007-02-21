Закінчилися матчі 1/8 Ліги чемпіонів

Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів.

Рома - Ліон 0:0.

Порту - Челсі 1:1 (Раул Мейрелеш, 12; Шевченко, 16)

Інтер - Валенсія 2:2 (Камбьяссо, 29; Давід Вілья, 64, зі штрафного; Майкон, 76; Сілва, 86).

А от Барселоні, яка відкрила рахунок в матчі проти Ліверпуля, нічиєї досягти не вдалося: Ліверпуль відіграв м`яч на 43-й хвилині (Белламі) і на 74-й вийшов уперед. У результаті 1:2