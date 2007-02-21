Закінчилися матчі 1/8 Ліги чемпіонів
23:43, 21 лютого 2007Спорт
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День нічиїх, але з різним рахунком
|Барселона- Ліверпуль 1:2. Фото Reuters
Рома - Ліон 0:0.
Порту - Челсі 1:1 (Раул Мейрелеш, 12; Шевченко, 16)
Інтер - Валенсія 2:2 (Камбьяссо, 29; Давід Вілья, 64, зі штрафного; Майкон, 76; Сілва, 86).
А от Барселоні, яка відкрила рахунок в матчі проти Ліверпуля, нічиєї досягти не вдалося: Ліверпуль відіграв м`яч на 43-й хвилині (Белламі) і на 74-й вийшов уперед. У результаті 1:2
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