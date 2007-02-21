Шевченко забив гол!

На 16-й хвилині матчу Порту - Челсі в Драгау (Португалія) Андрій Шевченко зрівняв рахунок. Першим гол на 12-й хвилині забив Раул Мейрелеш, коли Челсі був у меншості: травмованому Террі надавали допомогу.

Ессьєн через усе поле знайшов м`ячем Роббена, який відтягнув на себе захисника і зробив пас на Шевченка, який лівим флангом увійшов до штрафної і з лівої ж ноги в дальній кут точно поцілив!

У решті сьогоднішніх матчів Ліги чемпіонів Інтер відкрив рахунок проти Валенсії (Камб`яссо, 29), а Барса - проти Ліверпуля (Деку, 14). У Роми і Ліона поки що без голів. Команди наближаються до перерви.