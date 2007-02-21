Шевченко забив гол!
22:15, 21 лютого 2007Спорт
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Матч 1/8 Ліги чемпіонів проти Порту триває
|Фото АР
Ессьєн через усе поле знайшов м`ячем Роббена, який відтягнув на себе захисника і зробив пас на Шевченка, який лівим флангом увійшов до штрафної і з лівої ж ноги в дальній кут точно поцілив!
У решті сьогоднішніх матчів Ліги чемпіонів Інтер відкрив рахунок проти Валенсії (Камб`яссо, 29), а Барса - проти Ліверпуля (Деку, 14). У Роми і Ліона поки що без голів. Команди наближаються до перерви.
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