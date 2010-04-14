Металісту загрожує виключення з прем'єр-ліги?

Харківський "Металіст" може бути виключений з прем`єр-лігb. Про це повідомляє "Чемпионат.ру". Комітет з етики ФФУ на засіданні у вівторок дійшов висновку, що матч 24-го туру чемпіонату України сезону 2007/2008 "Металіст" - "Карпати" (4:0) — договірний. Представники комітету звернулися в КДК з проханням покарати клуби.

Як відзначає видання, найбільше в цій історії може постраждати харківська команда, оскільки посадовець харків`ян нібито брав участь у підкупі гравців суперника.