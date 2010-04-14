Челсі збільшив відрив від МЮ в англійській Прем'єр-лізі

00:29, 14 квітня 2010
Спорт
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Триває 34-й тур

Лондонський Челсі, вигравши  на своєму полі 1:0 у "Болтона", збільшив відрив від МЮ до 4 очок.

Перемогу приніс гол Ніколя Анелька на 43-й хвилині.

Положення лідерів чемпіонату Англії:

Челсі - 77 очок

МЮ - 73

Арсенал - 71

Манчестер Сіті - 62

Тоттенхем - 58

У середу  тур завершать:

Астон Вілла (54) - Евертон (50)

Віган (31) - Портсмут (23)

Тоттенхем (58) - Арсенал (71)

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