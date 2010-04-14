Челсі збільшив відрив від МЮ в англійській Прем'єр-лізі
00:29, 14 квітня 2010Спорт
1379
Триває 34-й тур
Лондонський Челсі, вигравши на своєму полі 1:0 у "Болтона", збільшив відрив від МЮ до 4 очок.
Перемогу приніс гол Ніколя Анелька на 43-й хвилині.
Положення лідерів чемпіонату Англії:
Челсі - 77 очок
МЮ - 73
Арсенал - 71
Манчестер Сіті - 62
Тоттенхем - 58
У середу тур завершать:
Астон Вілла (54) - Евертон (50)
Віган (31) - Портсмут (23)
Тоттенхем (58) - Арсенал (71)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter