Челсі збільшив відрив від МЮ в англійській Прем'єр-лізі

Триває 34-й тур

Лондонський Челсі, вигравши на своєму полі 1:0 у "Болтона", збільшив відрив від МЮ до 4 очок. Перемогу приніс гол Ніколя Анелька на 43-й хвилині. Положення лідерів чемпіонату Англії: Челсі - 77 очок МЮ - 73 Арсенал - 71 Манчестер Сіті - 62 Тоттенхем - 58 У середу тур завершать: Астон Вілла (54) - Евертон (50) Віган (31) - Портсмут (23) Тоттенхем (58) - Арсенал (71)

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