Українські спортсмени завоювали золото та бронзу

Українські спортсмени у перший день чемпіонату Європи з біатлону завоювали золото та бронзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, зокрема, перший день змагань на чемпіонаті, що стартував сьогодні в м. Баско (Болгарія), приніс збірній команді України золото Оксани ЯКОВЛЕВОЇ в індивідуальній гонці на 15 км та бронзу Олексія КОРОБЕЙНІКОВА в індивідуальній гонці на 20 км.

Інші українські біатлоністки зайняли такі місця: Віта СЕМЕРЕНКО – 7-е, Олена ПЕТРОВА – 14-е, Ніна ЛЕМЕШ – 28-е. Олександр БІЛАНЕНКО завершив гонку з 8-м результатом, Руслан ЛИСЕНКО – 18-м, Олексій АЙДАРОВ - 30-м.

Також сьогодні відбулися індивідуальні гонки серед юніорів на 15 км та юніорок на 12,5. Найкращі результати - 14-е місце - у Віталія КОЖУШКА та 5-е – у Олени ПІДГРУШНОЇ.

Завтра в болгарському Баско відбудуться змагання в спринті серед чоловіків на 10 км та жінок на 7,5 км.