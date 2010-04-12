Сьогодні відбудеться телеміст на тему підготовки України до Євро-2012 за участю віце-прем’єр-міністра Бориса КОЛЕСНІКОВА.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, відповідний телеміст у рамках спецпроекту програми «Вопрос власти: Чи встигне Україна підготуватися до Євро-2012 вчасно?» проходитиме з 19.30 до 21.00 і транслюватиметься у Києві на ТРК "Київ", у Донецьку на ТРК "Донбас". У Харкові трансляцію здійснюватиме Харківська обласна державна телерадіокомпанія.

У програмі також братимуть участь мери міст, в яких відбудуться матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

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