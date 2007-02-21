Ліга чемпіонів поновилася перемогами Реала і МЮ

У вівторок 20 лютого після зимової перерви поновилися матчі Ліги чемпіонів. Цього дня було зіграно чотири поєдинки 1/8 фіналу. У центральному матчі дня мадридський "Реал" зустрічався з мюнхенською "Баварією" і домігся перемоги з рахунком 3:2.

Мадридці відкрили рахунок вже на 10-ій хвилині, коли відзначився капітан команди Рауль – з гострого кута він відправив м`яч у ворота Олівера Кана. Проте через 13 хвилин німецька команда відігралася. Бразилець Лусіо зумів використовувати навіс Віллі Саньйоля, обіграв кращого футболіста світу і Європи минулого року Фабіо Каннаваро і пробив повз Ікера Касільяса.

У першому таймі "Реал" ще двічі вразив ворота суперників і пішов на перерву з солідною перевагою – 3:1. У другому і третьому голах активну участь взяв екс-капітан збірної Англії Девід Бекхем. Спочатку м`яч після його подачі з кутового знайшов голову Івана Ельгери, під його удар ногу підставив Рауль. Потім схожа комбінація призвела до гола Рууда ван Ністелроя.

У другій половині зустрічі "Баварія" мала перевагу і за дві хвилини до фінального свистка Марк ван Боммель забив гол, який дозволяє німецькій команді розраховувати на вихід до чвертьфіналу за підсумками двох матчів.

У складі "Реала" вирізнявся Бекхем, за участю якого створювалися майже всі небезпечні моменти біля воріт Кана.

"Манчестер Юнайтед" на виїзді зустрічався з французьким "Ліллем" і добився мінімальної перемоги з рахунком 1:0. Єдиний м`яч в цьому матчі за декілька хвилин до фінального свистка забив валлійський півзахисник манкуніанців Райан Гіггз. Причому гол вийшов спірним, оскільки Гіггз вдарив зі штрафного, не чекаючи свистка арбітра.

У голландському Ейндховені місцевий ПСВ зустрічався з англійським "Арсеналом" і переміг з рахунком 1:0. Переможним для голландської команди став гол, забитий у середині другого тайму Едісоном Мендесом. "Каноніри" протягом матчу мали значну перевагу, але втілити його в забиті м`ячі не змогли. Ще в одному матчі шотландський "Селтік" на своєму полі зіграв внічию 0:0 з італійським "Міланом".

Матчі у відповідь відбудуться 7 березня.

Лента.ру