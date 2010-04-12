МЮ знову втратив очки, а МС забивав один за всіх

Зіграно сьогоднішні матчі 34-го туру англійської Прем`єр-ліги

Манчестер Юнайтед втратив очки в другому матчі поспіль. Слідом за поразкою від лондонського "Челсі" манкуніанці зіграли нульову нічию в Блекберні. У результаті у МЮ стало 73 очки, він зберіг друге місце, але якщо "Арсенал" обіграє "Тоттенхем" на виїзді, то випередить його.

Вулверхемптон - Сток Сіті 0:0

Ліверпуль - Фулхем 0:0

Манчестер Сіті - Бірмінгем 5:1 (Тевес 38 пен., Онуоха 40, 74, Адебайор 43, 88 - Джером 42)

Нагадаємо, що вчора грали: Вест Хем - Сандерленд 1:0 (Ілан 51)

Халл Сіті - Бернлі 1:4 (Кілбейн 3 - Патерсон 25, Александер 64 пен., 70 пен., Елліотт 90)

Післязавтра тур продовжать:

Челсі (74) - Болтон (32)

... а в середу Астон Вілла (54) - Евертон (50)

Віган (31) - Портсмут (23)

Тоттенхем (58) - Арсенал (71)