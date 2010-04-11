"Динамо" наздоганяє "Шахтар" у Чемпіонаті України з футболу

Київське «Динамо» наздогнало донецький «Шахтар» за результатами 24-го туру української футбольної Прем’єр-ліги.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України, у столичному дербі підопічні Валерія ГАЗЗАЄВА несподівано легко здолали опір земляків з «Арсеналу» − 3:1. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Огнен ВУКОЄВИЧ. А вже по перерві МАГРАО та Артем МІЛЕВСЬКИЙ, який також вийшов уперед у перегонах бомбардирів (14 голів), зміцнили перевагу біло-синіх. Єдине, на що вистачило команди В`ячеслава ГРОЗНОГО, так це на гол престижу Сергія ЗАКАРЛЮКИ. «Ми перемогли цілком заслужено, − зазначив після гри наставник динамівців. − Насправді, рахунок мав бути ще переконливішим, отже, треба ще багато працювати над реалізацією».

Коли чинні чемпіони завершили гру проти «канонірів», донецький «Шахтар» розпочинав другий тайм гри проти «Дніпра». Але, навіть знаючи про результат київського дербі, гірники не змогли розхитати захист дніпропетровців. При цьому левова частина ігрового часу проходила в рівній боротьбі, і лише наприкінці поєдинку господарі влаштували облогу воріт «Дніпра», але той утримав нулі на табло.

Відтак за шість турів до фінішу сезону «Динамо» та «Шахтар» набрали рівну кількість очок (59) та забитих голів (50), однак захист столичного клубу наразі виглядає міцнішим, що й виводить команду В.ГАЗЗАЄВА на перше місце.

Також унічию зіграли Кривбас - Металіст 2:2 і Чорноморець - Ворскла 0:0. Матч Металург З - Оболонь позавчора закінчився 2:1 на користь Металурга.

Сьогодні тур закінчиться іграми Іллічівець (22 набраних очки) - Металург Д (32), Закарпаття (17) - Карпати (41), Таврія (37) - Зоря (17).