Бразильський футболіст раптово помер перед матчем у Казахстані

Бразильський легіонер Даніел Роберт де Жесус помер учора ввечері під час футбольного матчу в Павлодарі, адміністративному центрі на сході Казахстану, повідомив журналістам директор футбольного клубу "Іртиш" Олександр Гончаренко.

"На розминці перед грою 4-го туру прем`єр-ліги Казахстану між командами "Іртиш" (Павлодар) і "Кайрат" (Алма-Ата) павлодарському легіонерові з Бразилії 28-річному Даніелу Роберту де Жесусу стало зле, його відвели в роздягальню, на матч він так і не вийшов", - наводить слова Гончаренко РІА "Новости".

Ні медики команди, ні викликана "швидка" не змогли нічого зробити. І назвати точну причину смерті лікарі поки що не можуть. Як версії називаються інсульт, "синдром раптової смерті" і "температурну алергію", повідомив директор ФК.

За даними самого директора, в другому турі, 28 березня, бразилець одержав травму при зіткненні з гравцем противника, після чого його винесли з поля на носилках. Гру третього туру він пропустив, але в четвертому мав вийти в основному складі.

У місті Сан-Пауло у де Жесуса залишилися вагітна дружина і чотирирічний син.