Збірна Росії з футболу скоро отримає нового тренера
09:43, 09 квітня 2010Спорт
1319
Хіддінка змінить Адвокат
|Дік Адвокат
За даними бельгійських ЗМІ, зарплата Адвоката на посту головного тренера збірної Росії складатиме сім мільйонів євро на рік, проте за інформацією Совспорту, ця сума буде значно меншою. Тренер очолює також голландський клуб АЗ, але залишить цю команду після закінчення сезону-2009/10.
Офіційно головним тренером збірної Росії як і раніше є Хіддінк, контракт якого з РФС діє до середини липня 2010 року. Хіддінк уже підписав угоду з Федерацією футболу Туреччини і приступить до виконання обов`язків наставника турецької команди 1 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter