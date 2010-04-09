Збірна Росії з футболу скоро отримає нового тренера

Протягом найближчого місяця на пост головного тренера збірної Росії з футболу буде призначено голландця Діка Адвоката, пише видання "Советский спорт". У нього діє контракт з Федерацією футболу Бельгії, але найближчим часом тренер повинен почати переговори про розірвання цього договору. Контракт з РФС (Російський футбольний союз) буде підписано на два роки.

За даними бельгійських ЗМІ, зарплата Адвоката на посту головного тренера збірної Росії складатиме сім мільйонів євро на рік, проте за інформацією Совспорту, ця сума буде значно меншою. Тренер очолює також голландський клуб АЗ, але залишить цю команду після закінчення сезону-2009/10.

Офіційно головним тренером збірної Росії як і раніше є Хіддінк, контракт якого з РФС діє до середини липня 2010 року. Хіддінк уже підписав угоду з Федерацією футболу Туреччини і приступить до виконання обов`язків наставника турецької команди 1 серпня.

Лента.ру