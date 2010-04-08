Підготовкою Харкова до Євро-2012 Платіні задоволений

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ позитивно оцінив хід підготовки Харкова до проведення матчів у рамках фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, свою оцінку М.ПЛАТІНІ висловив на брифінгу за підсумками огляду Міжнародного аеропорту «Харків» і стадіону «Металіст», з ходом реконструкції яких делегацію УЄФА ознайомив генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

«Тут майже проблем немає: стадіон збудовано, готелі існують, все під контролем. Тут занепокоєнь я не бачу», - сказав М.ПЛАТІНІ.

Президент УЄФА відзначив високі темпи реконструкції аеропорту та робіт на інших об’єктах Харкова.

«Сьогодні триває активна робота, новий аеропорт знаходиться в стадії активної підготовки, і вже багато зроблено», - сказав він.

Говорячи про стадіон «Металіст», М.ПЛАТІНІ зауважив, що «стадіон дуже хороший, там не треба багато чого змінювати».

Стосовно стану доріг, то, за словами президента УЄФА, він їх «усіх не бачив», і вважає, що дороги через погодні умови в незадовільному стані не лише в Україні, а й у Франції та загалом в усій Європи.

При цьому М.ПЛАТІНІ нагадав, що УЄФА «вимагає від України певних зобов’язань». За його словами, Україна старається і виконує всі вимоги, які висуваються.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює Харків, порівняно з іншими приймаючими містами України й Польщі, М.ПЛАТІНІ не став виокремлювати когось, але зазначив, що «Харків працює добре, він пройшов великий шлях, доведеться зробити ще багато, але все під контролем, все просувається».

Президент УЄФА наголосив, що Україна і Польща вперше в своїй історії проводять такі масштабні заходи, і це «є викликом», на який доводиться відповідати в умовах економічної кризи та певної політичної нестабільності.