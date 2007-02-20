Альпіністи вимагають врятувати унікальний скелелазний стенд

Сьогодні вранці українські альпіністи та скелелази пікетували Верховну Раду та Київську міську раду, вимагаючи скасувати рішення керівництва Національного авіаційного університету про демонтаж унікального стенду для тренувань професійних спортсменів.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 30 альпіністів та скелелазів в касках та з льодорубами тримали плакати “БАБАК, ЛУЦЬКИЙ не вбивайте скелелазіння!” та "БАБАК, ЛУЦЬКИЙ, поверніть скелелазам тренажер!".

Як повідомив інструктор спортивного клубу “Вертикаль” Сергій НЄДОСЄКОВ, альпіністи звертаються до народного депутата з фракції БЮТ, колишнього проректора НАУ Максима ЛУЦЬКОГО та ректора НАУ, депутата Київради Віталія БАБАКА з вимогою відмінити рішення про демонтаж скелелазного стенду, що знаходиться на території спорткомплексу НАУ.

За словами С.НЄДОСЄКОВА, стенд був зведений у 1996 році зусиллями клубу “Вертикаль” в залі НАУ. У серпні 2006 року закінчився строк оренди залу і доступ спортсменів до стенду був закритий. Представники “Вертикалі” намагались подовжити строк оренди, однак ціна була підвищена з 6 тис. грн. за місяць до 22 тис. за місяць.

Також С.НЄДОСЄКОВ розповів, на останніх переговорах керівництво НАУ заявило про плани перебудувати спортивний зал на фітнес-центр, в проекті якого немає скелелазного стенду. Ректор В.БАБАК дав вказівку розібрати тренажер та здати його на металобрухт.

За словами скелелазів, тренажер в основі має зварну металеву конструкцію заввишки 15 метрів, яку не можна перенести в інше місце, а можна тільки повністю зруйнувати. Стенд має 400 кв. метрів для лазіння, де може одночасно тренуватися до 50 спортсменів. Він також придатний для проведення змагань міжнародного рівня і для підготовки до таких змагань.

За словами учасників акції, незабаром спортивне скелелазіння може стати олімпійським видом спорту. Члени збірної України зі спортивного скелелазіння є призерами багатьох міжнародних змаганнях з цієї дисципліни і мають реальні шанси поборотися за найвищі місця на найближчій Олімпіаді. Але демонтаж стенду зведе нанівець ці плани та перспективи.

Учасники акції також згадали, як раніше керівництво університету “довело до розрухи” сусіднє зі спортзалом приміщення басейну, після чого його було вирішено продати, а зараз вкладаються значні кошти у будівництво нового басейну.