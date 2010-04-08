Ахметов погрожує не пустити збірну України на Донбас-Арену

Національна збірна України з футболу на майбутньому фінальному турі чемпіонату Європи з футболу 2012 року гратиме у Донецьку на стадіоні «Донбас Арена» тільки у тому разі, якщо ціни на квитки будуть доступні для уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора на зустрічі з журналістами президент футбольного клубу «Шахтар», власник стадіону «Донбас Арена» Рінат АХМЕТОВ.

«Якщо ціни будуть доступні для уболівальників – будь ласка, футбольному клубу «Шахтар» нічого не потрібно. Ми готові все зробити для того, щоб національна команда України грала тут і давала радість уболівальникам, але щоб при цьому були прийнятні ціни», - сказав Р.АХМЕТОВ.

При цьому він додав, що ціни на квитки «мають бути ринковими, але не такими, як це було в матчі з Грецією (матч плей-офф у відповідь відбіркового циклу чемпіонату світу-2010 Україна - Греція, який відбувся в Донецьку 18 листопада 2009 року – УНІАН)».

Згадуючи той матч, президент ФК «Шахтар» наголосив: «Ми побудували «Донбас Арену» і створили всі умови для того, щоб уболівальники одержували максимальне задоволення від гри. Коли був матч Україна-Греція, ми не попросили жодного цента і були готові створити всі умови для того, щоб національна команда до нас приїхала і перемогла, а уболівальники прийшли, підтримали команду і одержали величезне задоволення від гри».

Він заявив, що тоді Федерація футболу України необгрунтовано завищила ціни на матч, і пояснив: «Якщо порівняти консолідовану виручку, то з стадіону «Металіст» вона становитиме 300 тис. доларів, з «Дніпро-Арени» – 350 тис. доларів, з нашого стадіону – приблизно 500 тис. доларів. Таку суму мали заплатити уболівальники за 50 тисяч місць, а з футбольних уболівальників хотіли здерти 5 мільйонів! Звідки така крайність? Чому, наприклад, у Києві консолідована виручка дорівнювала 100 тис. доларів, а в Донецьку – 5 мільйонів?»

«Зрозуміло, що якщо буде така цінова політика, то, звичайно, ми не надамо стадіон (для української збірної у 2012 році – УНІАН)», - заявив Р.АХМЕТОВ.