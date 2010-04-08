У футбольної збірної країни ні бюджету, ні тренерського штабу

Президент футбольного клубу «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявив про свою готовність частково фінансувати підготовку збірної України з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», з відповідною пропозицією О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ звернувся до президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА.

У зверненні зазначається, що до перших товариських матчів національної збірної, які пройдуть у рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, залишилося трохи більше місяця. До цього часу, наголосив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, «головна команда країни має перебувати у повній бойовій готовності - і організаційно, і фінансово».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ зауважив, що «сьогодні спостерігається зовсім протилежна ситуація. З одного боку, у розвиток інфраструктури, необхідної для проведення Євро-2012, вкладаються колосальні гроші (15 млрд. доларів, заплановані у цільовій державній програмі). А з іншого боку, у національної збірної, яка буде захищати честь країни, взагалі відсутній прозорий і зрозумілий бюджет, до цього часу офіційно не сформовано тренерський штаб, не підписано контракт з головним тренером».

«Якщо ми хочемо, щоб збірна України виконала поставлене перед нею завдання і в 2012 році виграла Чемпіонат Європи, фінансувати її потрібно відповідно», - вважає О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

«Тому особисто я готовий взяти на себе частину витрат по фінансуванню підготовки збірної» - заявив президент ФК «Металіст».

При цьому він не виключив, що «свою частку у спільну справу внесуть і мої колеги, власники інших клубів. Але тільки у тому випадку, якщо ФФУ забезпечить прозорий та підконтрольний процес витрачання цих коштів».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловив сподівання, що його позиція «буде зустрінута з розумінням».

«Національна збірна - загальний продукт українського футболу, і всі мають знати, у якому він стані», - зазначив президент ФК «Металіст» у зверненні до керівника Федерації футболу України.