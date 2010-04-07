Баварія і Ліон - у півфіналі Ліги чемпіонів

Англійські клуби драматично вибули

Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів МЮ - Баварія 3:2 (Гібсон 2, Нані 7, 42 - Оліч 43, Роббен 75). Перший матч 1:2 Бордо - Ліон 1:0 (Шамах 45). Перший матч 1:3 Нагадаємо, що вчора відбулися ігри ЦСКА - Інтер 0:1 (Снайдер 7). Перший матч 0:1 Барселона - Арсенал 4:1 (Мессі 21, 37, 42, 88 - Бендтнер 18). Перший матч 2:2

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