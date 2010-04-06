Фінал Кубку України з футболу пройде у Харкові

Фінал Кубку України з футболу відбудеться в Харкові.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Сьогодні у Будинку футболу відбулося жеребкування фінального матчу розіграшу «Датагруп − Кубок України» між командами «Таврія» (Сімферополь) та «Металург» (Донецьк), який відбудеться 16 травня. За результатами жеребкування, номінальними господарями в цьому поєдинку будуть кримчани.

Як повідомив віце-президент ФФУ Володимир ЛАШКУЛ, жеребкування також визначило, що фінальний матч відбудеться у Харкові на стадіоні “Металіст”.