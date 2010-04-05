Юнацька збірна України з футболу посіла 4-те місце

Сьогодні юнацька збірна України (футболісти 1994 року народження) зазнала поразки у малому фіналі міжнародного турніру, що завершується у Франції.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу України.

Як повідомляється, господарі турніру відкрили рахунок за п’ять хвилин до завершення першого тайму, а коли ігровий час добігав кінця, подвоїли перевагу − 2:0.

Таким чином, підопічні Юрія МОРОЗА, здобувши на змаганнях дві перемоги і двічі програвши, завершили виступ на четвертій сходинці.

Для наших співвітчизників турнір у Франції став одним з етапів підготовки до кваліфікації Євро-2011 (U-17), яка стартує у жовтні. В рамках відбору українці зустрінуться з представниками Нідерландів, Латвії та Сан-Марино.