Результати 23-го туру Чемпіонату України з футболу
20:50, 03 квітня 2010Спорт
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Шахтар мінімально обігрує Оболонь
Завершились сьогоднішні матчі 23-го туру Чемпіонату України з футболу.
Оболонь - Шахтар 0:1 (Срна 51)
Дніпро - Закарпаття 1:0 (Калініченко 49)
Зоря - Динамо 0:2 (Ярмоленко 48, 67)
Металіст - Таврія 1:1 (Коельйо 6 пен. – Ідахор 79)
Ворскла - Іллічівець 3:0 (Ярмаш 18, Маркоскі 32, 87)
Металург Д - Кривбас 0:1 (Варанков 80)
Нагадаємо, що вчора був зіграний поєдинок Карпати - Чорноморець 1:1 (Батісту 25 – Сауседо 18)
Тур завершиться завтра грою Арсенал - Металург З.
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