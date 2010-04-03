Челсі переміг принципового суперника

Лондонський "Челсі" переміг на виїзді "Манчестер Юнайтед" із рахунком 2:1 і вийшов на перше місце в турнірній таблиці англійської прем`єр-ліги. У складі "Челсі" відзначилися Джо Коул і Дідьє Дрогба, єдиний гол "Манчестера" за десять хвилин до кінця гри забив Федеріко Македа.

Перший тайм пройшов із перевагою гостей, і на 20-ій хвилині Коул відкрив рахунок після прострілу Флорана Малуда. У першій половині зустрічі арбітр матчу Майк Дін міг по разу дати пенальті і в ті, і в інші ворота, але жодного разу не зафіксував порушення правил.

У другому таймі тренери команд провели серію замін, і вони дали результат. На 79-ій хвилині форвард "Челсі" Дрогба, який вийшов на заміну, одержав м`яч, перебуваючи в положенні "поза грою", і забив гол. Арбітр не помітив, що Дрогба був в офсайді, і зарахував гол.

Через хвилину Македа також забив гол у спірній ситуації: відправив м`яч до воріт "Челсі" рукою. Проте в цьому епізоді суддя також не зафіксував порушення. У хвилини матчу, що залишилися, "МЮ" намагався зрівняти рахунок, але провести результативну атаку господарі поля не зуміли.

Завдяки перемозі над "Манчестером" "Челсі" вийшов на перше місце в чемпіонаті країни. У 33 матчах лондонці набрали 74 очки. На рахунку "МЮ" 72 очки в 33 зустрічах. Лондонський "Арсенал", що займає третє місце (68 очок у 32 матчах) зіграє з "Вулверхемптоном" 3 квітня пізніше.

Лента.ру