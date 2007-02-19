Результати жеребкування 1/4 Кубка Англії
18:25, 19 лютого 2007Спорт
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Челсі зустрінеться з Тоттенхемом
У понеділок відбулося жеребкування чвертьфінальних матчів Кубка Англії У чвертьфіналі "Челсі" зустрінеться з "Тоттенхемом". Це вже четвертий поспіль кубковий матч, який "сині" зіграють удома.
Матчі пройдуть 10 і 11 березня.
Результати жеребкування:
"Міддлсбро"/"Вест Бромвіч" - "Манчестер Юнайтед"/"Рединг"
"Арсенал"/"Блекберн" - "Манчестер Сіті"
"Челсі" - "Тоттенхем"
"Плімут" - "Вотфорд"
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