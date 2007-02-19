Результати жеребкування 1/4 Кубка Англії

18:25, 19 лютого 2007
Спорт
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Челсі зустрінеться з Тоттенхемом

У понеділок відбулося жеребкування чвертьфінальних матчів Кубка Англії У чвертьфіналі "Челсі" зустрінеться з "Тоттенхемом". Це вже четвертий поспіль кубковий матч, який "сині" зіграють удома.

Матчі пройдуть 10 і 11 березня.

 Результати жеребкування:

"Міддлсбро"/"Вест Бромвіч" - "Манчестер Юнайтед"/"Рединг"

"Арсенал"/"Блекберн" - "Манчестер Сіті"

"Челсі" - "Тоттенхем"

"Плімут" - "Вотфорд"

ФК Челсі

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