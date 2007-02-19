Результати жеребкування 1/4 Кубка Англії

Челсі зустрінеться з Тоттенхемом

У понеділок відбулося жеребкування чвертьфінальних матчів Кубка Англії У чвертьфіналі "Челсі" зустрінеться з "Тоттенхемом". Це вже четвертий поспіль кубковий матч, який "сині" зіграють удома. Матчі пройдуть 10 і 11 березня. Результати жеребкування: "Міддлсбро"/"Вест Бромвіч" - "Манчестер Юнайтед"/"Рединг" "Арсенал"/"Блекберн" - "Манчестер Сіті" "Челсі" - "Тоттенхем" "Плімут" - "Вотфорд" ФК Челсі

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