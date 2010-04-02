Дискваліфікацію гравця харківського «Металіста» Девіча скасували

Дисциплінарний комітет української футбольної Прем`єр-ліги вирішив не застосовувати дисциплінарних санкцій до футболіста харківського клубу «Металіст» Марка ДЕВІЧА, якого було вилучено з поля у матчі 22-го туру Чемпіонату України між командами «Динамо» та «Металіст» у Києві 28 березня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», сьогодні на засіданні Дисциплінарний комітет задовольнив клопотання ФК «Металіст», взявши до уваги висновок експертної комісії Федерації футболу України, яка встановила, що суддя матчу «Динамо» - «Металіст» помилково показав М.ДЕВІЧУ червону картку.

За це рішення проголосували 15 членів Дисциплінарного комітету, один був проти.

За словами представника прес-служби, згідно з правилами ФФУ, вилучений з поля футболіст має бути покараний відчуженням на 3 матчі, але у зв’язку з рішеннями дисциплінарних органів не зараховувати М.ДЕВІЧУ червоної картки футболіст «Металіста» може не пропускати ігор. Таким чином, зазначили у прес-службі, М.ДЕВІЧ гратиме у складі «Металіста» у матчі наступного, 23-го туру Чемпіонату України з симферопільською «Таврією».

Як повідомляв УНІАН, експертна комісія Федерації футболу України, яка розглянула епізод з М.ДЕВІЧЕМ, встановила, що арбітр матчу Юрій МОЖАРОВСЬКИЙ помилково показав М.ДЕВІЧУ червону картку.

Матч 22-го туру чемпіонату України між командами «Динамо» і «Металіст» у Києві 28 березня завершився з рахунком 3:0 на користь киян.

На момент вилучення з поля «Динамо» вело в рахунку 1:0.

Після гри у Києві президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, а також головний тренер команди Мирон МАРКЕВИЧ заявили, що судді помилково вилучили з поля М.ДЕВІЧА, і керівництво клубу подало у ФФУ апеляцію.