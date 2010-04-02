Шевченко: не варто докоряти гравцям, які не співають гімн

Андрій Шевченко пишається тим, що він українець, але не відчуває себе ним на всі сто відсотків.

Про це нападник київського "Динамо" розповів в інтерв`ю газеті "Новая".

"Так, безумовно я пишаюся! Але є один нюанс. Як би це пояснити ... Не можна поміняти заднім числом частину свого життя. Тому, якщо скажу, що відчуваю себе українцем на всі сто відсотків, це буде неправда. Дуже складно, наприклад, викреслити з пам`яті роки, прожиті в СРСР", - сказав футболіст.

"Часто обговорюють у пресі, що не всі гравці збірної України співають гімн перед матчем. Думаю, тим, хто цього не робить, докоряти не варто. Головне, щоб футболіст, граючи за країну, викладався на полі без залишку, робив усе, що може і вміє", - впевнений спортсмен.

За слова Шевченка, коли він критикує ЗМІ, то має на увазі ставлення журналістів до національної збірної, а не до окремих гравців.

"Іноді просто не розумію, звідки таке критичне, навіть упереджене ставлення до головної команди країни! Хіба не повинні українці підтримувати своїх?" - наголосив капітан збірної.

"У Двірківщині я себе завжди комфортно почуваю. Відчуваю особливі емоції, коли буваю в рідних краях. Правда, для поїздок туди вічно бракує часу", - додав нападник.

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