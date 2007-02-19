Український нападник гратиме за Ліверпуль

Британська пресова асоціація повідомила, що український нападник Андрій Воронін влітку має перейти до англійського клубу Ліверпуль.

27-річний футболіст завершить сезон у складі Баєра (Леверкузен), який у суботу програв 0-1 клубові Бундесліги Гановер. Після того матчу було оголошено, що Андрій Воронін розпочне наступний сезон на стадіоні Енфілд і що він гратиме за Ліверпуль 4 роки.

Британські оглядачі кажуть, що трансфер Андрія Вороніна стане першим, відколи клуб Ліверпуль поміняв власників. Цього місяця його за майже півмільярда доларів купили американські мільйонери Джордж Гіллет і Том Гікс.

У нападі Ліверпуля також грають Пітер Крауч, Дерк Кайт і Крейг Белламі.

Бі-бі-сі