Україна втратила дві позиції у рейтингу ФІФА

Україна втратила дві позиції і стала 26-ю у новому рейтингу ФІФА національних збірних з футболу.

Сьогодні на своєму офіційному сайті Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала новий рейтинг національних збірних з футболу. Згідно з ним, першою як і раніше залишається збірна Іспанії, вона має 1602 бали. Також у трійці лідерів перебувають збірні Бразилії (1589 очок) та Нідерландів (1261).

Збірна України втратила дві позиції і з 24-го місця перейшла на 26-е, маючи 837 балів.