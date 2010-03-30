Платіні їде до Харкова

Делегація Союзу європейських футбольних асоціацій на чолі з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ 8 квітня з одноденним робочим візитом відвідає Харків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, делегація має на меті ознайомитися з ходом підготовки столиці Слобожанщини до проведення ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За інформацією прес-служби, 8 квітня делегація УЄФА прибуває до Харкова літаком та на місці ознайомиться з реконструкцією Міжнародного аеропорту «Харків» до Євро-2012.

Під час відвідування стадіону «Металіст», який реконструйовано до Євро-2012, відбудеться презентація Харкова як міста-господаря чемпіонату.

За результатами візиту на стадіоні «Металіст» планується прес-конференція, на якій будуть оприлюдені заяви щодо результатів інспектування головних інфраструктурних об’єктів Харкова (стадіон, аеропорт) до Євро-2012.

До складу делегації УЄФА входять: президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ (голова делегації), віце-президент УЄФА Маріос ЛЕФКАРІТІС, директор з комунікацій УЄФА Александр ФУРТУА, керівник виконавчого офісу УЄФА Кевін ЛЯМУР, виконавчий директор компанії UEFA Events SA Девід ТЕЙЛОР, директор з операційних питань компанії UEFA Events SA Мартін КАЛЛЄН, комерційний директор Євро-2012 та компанії UEFA Events SA Філіп МАГРАФ.

8 квітня до Харкова також прибувають представники уряду України: віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ, керівник групи радників віце-прем’єр-міністра України Олександр ЗАЦ, заступник міністра Кабміну - директор Координаційного бюро з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Секретаріату КМУ Володимир КОВАЛЕВСЬКИЙ.