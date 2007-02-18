Роналдо забиває за ”Мілан” (фото)

Бразильський нападаючий "Мілана" Роналдо вперше після переходу з мадридського "Реала" вийшов у стартовому складі своєї нової команди. Це відбулося у виїзному поєдинку серії А проти "Сієни", який завершився з рахунком 4:3 на користь міланців.

На 15-ій хвилині Роналдо відкрив рахунок, а на 81-ій хвилині забив ще гол. Крім того, на рахунку знаменитого форварда гольова передача на свого співвітчизника Рікардо Олівейру. Проте вирішальними стали не голи бразильського тандему "Мілана", а м`яч, який на третій доданій хвилині забив у свої ворота захисник "Сієни" Крістіан Молінаро.

"Два голи і передача – прекрасний результат за 90 хвилин, - цитує головного тренера "Мілана" Карло Анчелотті агентство AFP. – Роналдо за короткий час, проведений у "Мілані" довів свою спроможність. Я дуже радий за нього, тому що для нього рішення про переїзд з Мадрида до Мілана було дуже непростим".

Після цієї перемоги "Мілан" перемістився на п`яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, набравши 33 очки (з урахуванням восьми штрафних балів). Команда Карло Анчелотті всього на два очки поступається "Емполі" і зберігає хороші шанси на місце в Лізі чемпіонів за підсумками нинішнього сезону.

Що стосується переможця італійської першості, то він уже практично відомий. Міланський "Інтер", обігравши з рахунком 1:0 удома "Кальярі", тепер на 14 очок випереджає "Рому", що йде на другому місці. Римляни на виїзді з тим же рахунком поступилися "Емполі". Варто відзначити, що "Інтер" здобув уже шістнадцяту перемогу поспіль у серії А.

Лента.ру