Кубок Англії, 1/8 фіналу: лише «Челсі» не має проблем

У суботу в Англії пройшли матчі 1/8 національного кубка. З грандів англійської Прем`єр-ліги лише «Челсі» вдалося без проблем завоювати путівку до чвертьфіналу, розгромивши удома клуб другого дивізіону «Норвіч Сіті». «Арсенал» і МЮ свої поєдинки зіграли внічию - їх чекає перегравання.

Лондонський «Арсенал», незважаючи на те, що повністю володів ігровою ініціативою в домашньому поєдинку з «Блекберном», лише наприкінці матчу почав по-справжньому тиснути на ворота Бреда Фріделя. Найнебезпечніший момент «канонірів» організували Тьєррі Анрі і захисник Джастін Хойт - обидва гравці били по воротах, але Фрідель самовіддано парирував їх удари. «Арсенал» також може нарікати на арбітра матчу, який не призначив 11-метровий за фол Стівена Ворнока у своєму штрафному на Жеремі Альярдьєрі. Кращий момент у «Блекберна» був на 75-ій хвилині, але м`яч після удару Метта Дербішира зт великими зусиллями на кутовий перевів Мануель Альмуніа.

Чинний чемпіон Англії лондонський «Челсі» доволі легко переграв клуб другого дивізіону «Норвіч». Проте, варто відзначити, що захист «аристократів» був цілком «по зубах» гостям. Кращий момент на 17-ій хвилині матчу втратив Лі Крофт - м`яч відскочив до нього після того, як Діксон Етуху влучив у штангу і нападаючому залишалося лише пробити в дальній кут, але Крофт забарився і Халід Булахруз встиг вибити м`яч у нього з-під ніг.

«Аристократи» відкрили рахунок на очах свого власника (Роман Абрамович спостерігав за грою на стадіоні) на 39-ій хвилині - після удару Шона Райта-Філіпса м`яч рикошетом від Енді Х’юса пірнув у верхній кут воріт. На початку другого тайму кращий снайпер «Челсі» нинішнього сезону Дідьє Дрогба подвоїв перевагу господарів поля, першим встигнувши зорієнтуватися в сум`ятті у штрафному після навісу Лемпарда. Вже в компенсований час матчу «добили» «Норвіч» голи Мікаеля Ессьєна і Андрія Шевченка. Варто відзначити, що ще на самому початку матчу гостям довелося несолодко - не дивлячись на упевнений початок (гості не дозволяли суперникові наближатися близько до своїх воріт, уміло комбінуючи в центрі поля) Пітер Грант був змушений замінити свого основного кіпера Девіда Маршалла, який підвернув ногу.

Після матчу Жозе Моуріньйо визнав, що «Норвіч» не заслуговував такого результату: «Результат не відображає перебігу матчу - «Норвіч» грав добре і, чесно кажучи, нам навіть пощастило, що ми закінчили перший тайм з перевагою в рахунку. Швидкий гол у другій половині зламав їх опір і ми змогли упевнено довести матч до перемоги».

Клуб другого дивізіону «Вест Бромвіч» двічі зумів відігратися в гостях у «Мідлсбро». Фіналіст торішнього Кубка УЕФА проводить посередній сезон і чергує добрі результати з відверто провальними матчами. Поєдинок з «Вест Бромвічем» вчергове вказав наставникові «Боро» Гарету Саутгейту на «проблемні місця» його команди. Господарі «Ріверсайд Стейдіума» відкрили рахунок на 29-ій хвилині - фланговий навіс Стюарта Даунінга (один з тих, які й привели «Боро» минулого року до фіналу єврокубка) замкнув Хуліо Арка.

Проте, в кінці тайму кілька помилок в захисті привели до гола у відповідь - Діомансі Камара без особливих зусиль вийшов на ударну позицію і послав м`яч у нижній кут. Господарям все-таки вдалося піти на перерву, ведучи в рахунку - Якубу Айєгбені реалізував 11-метровий, призначений за фол в штрафній Кертіса Дейвіса (який в кінці матчу догрався і до червоної картки). Гості не здавалися до останнього і у середині другого тайму зусиллями Кевіна Філліпса (колись кращого бомбардира Прем`єр-ліги) зуміли зрівняти рахунок у матчі. Перегравання на полі «Вест Брому» призначена на 27-і лютого.

Досить несподівано не зумів виграти лідер Прем`єр-ліги МЮ. На своєму полі манкуніанці обмежилися лише нічиєю з міцним, але не найсильнішим «Редінгом». Рахунок у матчі в кінці першого тайму відкрив Майкл Керрік, вразивши ворота з дальньої дистанції (гольовий пас на рахунку португальця Кріштіану Роналду). У середині другого тайму центр оборони «Юнайтед» «не вгледів» Бруньяра Гуннарссона, який кивком голови встановив підсумкову нічию. До фінального свистка МЮ створив ряд моментів (частіше за інших на вістрі атаки опинявся Роналду), але реалізувати жодного з них так і не зміг.

Головний аутсайдер Прем`єр-ліги «Вотфорд» зумів вимучити перемогу на своєму полі у представника другого дивізіону «Іпсвіч Тауна». Єдиний гол в матчі забив Демієн Френсіс за дві хвилини до фінального свистка. Варто зазначити, що весь другий тайм гостям довелося грати в меншості - арбітр Стів Беннет за грубий фол видалив з поля Джорджа О`Келлехена прямо перед перервою. Не дивлячись на це представники Чемпіоншипа і в другому таймі виглядали набагато цікавіше на тлі абсолютно незібраного «Вотфорда» і не раз загрожували воротам Річарда Лі.

У поєдинку представників другого дивізіону перемогу на своєму полі святкував «Плімут». Вже на 14-ій хвилині матчу господарі повели в рахунку - гол з пенальті у ворота лідера Чемпіоншипа («Дербі Каунті») забив Кевін Галлен. Варто зазначити, що голкіпер «Дербі» Стівен Байвотер вгадав напрям удару, але врятувати свою команду не зміг. Хвилин 20 потому арбітр матчу знову вказав на відмітку в штрафному Байвотера - цього разу дуель з тим же Галленом залишилася за кіпером «Дербі».

Кінцівка матчу для господарів склалася більш ніж вдало - на 65-ій хвилині «Дербі» залишився в меншості (за другу жовту був видалений Даррен Мур), а за декілька хвилин до фінального свистка Скотт Синклер зміцнив перевагу «Плімута».

В неділю відбудуться ще два матчі 1/8 фіналу - «Фулхем» прийматиме «Тоттенхем», а «Манчестер Сіті» помандрує в гості до «Престона» (Д2).

Кубок Англії

П`яте коло. 1/8 фіналу

МЮ - «Редінг» - 1:1 (1:0)

«Арсенал» - «Блекберн» - 0:0

«Челсі» - «Норвіч» (Д2) - 4:0 (1:0)

«Мідлсбро» - «Вест Бромвіч» (Д2) - 2:2 (2:1)

«Вотфорд» - «Іпсвіч» (Д2) - 1:0 (0:0)

«Плімут» (Д2) - «Дербі Каунті» (Д2) - 2:0 (1:0)

Совспорт