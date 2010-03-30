Директор Євро-2012 в Україні: Львів знаходиться на межі прірви

Директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ називає критичною ситуацію з будівництвом стадіону для Євро-2012 у Львові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні (МОК).

«Ситуація зі стадіоном критична. Це підтвердили експерти УЄФА, які перебували минулого тижня в Україні. Суворі висновки експертів щодо львівського стадіону не є несподіваними, адже через розбіжності між замовником та генеральним підрядником активне будівництво стадіону не велося протягом більшої частини минулого року», - сказав сьогодні у Львові М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Львів знаходиться на межі прірви, - наголосив він. - Нова влада отримала кредит довіри від УЄФА, але, на жаль, цей кредит довіри має дуже короткий термін дії. Перші кроки для вирішення ситуації зроблено - стадіон переведено у державну власність, що дозволяє завершити його будівництво за бюджетні кошти. Для поновлення довіри УЄФА до даного проекту вкрай важливо максимально наростити будівельні потужності на ділянці з тим, щоби вкластися у заплановані терміни».

Говорячи про розміщення цільових груп УЄФА, М.ЛУБКІВСЬКИЙ повідомив, що у Львові все ще існує дефіцит п’ятизіркових готелів, а будівництво нових затримується, тому «міська влада має надати підтвердження щодо реалізації готелів, які будуються».

На думку фахівців МОК, ситуація з розміщенням вболівальників дещо краща, проте необхідно створити ефективні команди для організації розміщення фанів та створити єдину базу даних по закладах розміщення.

Щодо тренувальних центрів, то, за словами директора турніру, за умови проведення усіх необхідних робіт з реконструкції місто зможе запропонувати 3-4 об’єкти.

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, велике занепокоєння викликає ситуація із громадським транспортом у Львові, «це найскладніша ситуація з-поміж усіх приймаючих міст».

Зокрема, фахівці МОК наголошують, що абсолютно необхідним є забезпечення сполучення аеропорту зі стадіоном і центром міста. Слід також врахувати, що левова частка перевезень виконуватиметься автобусами, тому ключовим для міста питанням є забезпечення достатньою кількістю сучасного рухомого складу. «При цьому необхідно прагнути, щоб цей рухомий склад був залучений не тільки на період турніру, але й після завершення турніру працювати на благо жителів міста» - підкреслив директор турніру.

«Часу залишилося дуже мало. У Львова немає іншого виходу, ніж виконати всі вимоги УЄФА. Іншого варіанту я не бачу», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.