Маркевич: нас просто вбили!

З українського футболу роблять комедію.

Про це заявив наставник харківського "Металіста" Мирон Маркевич у коментарі "Блику".

Оцінюючи матч своєї команди проти київського "Динамо", Мирон Богданович був емоційним і у виразах не соромився.

На думку наставника харківського клубу і збірної країни, його команду в Києві просто "вбили". Причому, якщо після самого поєдинку Мирон Богданович був гранично коректним, то зараз сказав все, що накипіло. А ключовим моментом у поєдинку тренер вважає видалення Марко Девіча. Яке, на думку тренера, було спровокованим.

"З українського футболу роблять комедію. У минулому році сталося вбивство "Металіста", цього року - те ж саме. Що тут боротися? Якщо одне й те ж у нас уже відбувається протягом 20 років.

Навесні дві гри поспіль грали - у мене були питання до суддівства. Я мовчав, мене президент так просив. Але скільки ж можна мовчати. Будемо мовчати, нас і далі будуть топтати. У неділю нас просто вбили!", - нарікає Маркевич.

До речі, після матчу Маркевич не спав всю ніч.

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