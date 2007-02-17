Шевченко забив гол. На 94-й хвилині!
20:21, 17 лютого 2007Спорт
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Челсі виграв 4:0
|Андрій Шевченко. Фото АР
Шевченко вийшов на заміну на 70-й хвилині замість Лемпарда. На 84-й хвилині домігся кутового біля воріт «Норвіча», сам же добивав м`яч після розіграшу, але вище воріт.
На 93-й одержав м`яч в лівій частині штрафної, дійшов майже до воріт вздовж лінії поля і віддав передачу Ессьенові, який в доторк забив з воротарської.
Ще за хвилину Калу зробив передачу з лівого флангу на Шеву, який був у штрафній один проти всього захисту, але він виграв боротьбу у захисника і точно пробив головою.
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