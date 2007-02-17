Шевченко забив гол. На 94-й хвилині!

У матчі 1/8 фіналу Кубка Англії проти “Норвіча” Челсі переміг 4:0, голи забили Райт-Філіпс у першому таймі, Дрогба - в другому, Ессьєн і Шевченко – в доданий час.

Шевченко вийшов на заміну на 70-й хвилині замість Лемпарда. На 84-й хвилині домігся кутового біля воріт «Норвіча», сам же добивав м`яч після розіграшу, але вище воріт.

На 93-й одержав м`яч в лівій частині штрафної, дійшов майже до воріт вздовж лінії поля і віддав передачу Ессьенові, який в доторк забив з воротарської.

Ще за хвилину Калу зробив передачу з лівого флангу на Шеву, який був у штрафній один проти всього захисту, але він виграв боротьбу у захисника і точно пробив головою.