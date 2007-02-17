”Челсі” підписав контракт з YouTube

Лондонський "Челсі" став першим серед клубів англійської футбольної прем`єр-ліги, який підписав угоду з безплатним відеосервісом YouTube, пише The Guardian.

"Челсі" викладатиме на свою сторінку сервісу відеоматеріали, раніше доступні тільки передплатникам клубного каналу, за винятком фрагментів матчів команди, оскільки права на їх показ належать прем`єр-лізі.

Виконавчий директор "Челсі" Пітер Кеньон, коментуючи підписання контракту з YouTube, зазначив, що це дасть змогу клубу привернути нових болільників. За його словами, нелегальне відео все одно з`являтиметься в Інтернеті, тому краще порядкувати безкоштовними матеріалами самим, ніж дозволяти це робити відеопіратам.

Лента.ру