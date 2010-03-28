Результати матчів англійської Прем'єр-ліги
23:00, 28 березня 2010Спорт
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Ліверпуль серед любителів великого рахунку
Сьогодні зіграно ще два матчі 32-го туру англійської Прем`єр-ліги
Бернлі - Блекберн 0:1 (Данн 20 пен.)
Ліверпуль - Сандерленд 3:0 (Торрес 3, 60, Джонсон 32)
Більшість матчів туру відбулися вчора:
Челсі - Астон Вілла 7:1 (Лемпард 15, 44 пен., 62 пен., 90+1, Малуда 57, 68, Калу 83 - Кар`ю 29)
Тоттенхем - Портсмут 2:0 (Крауч 27, Кранчар 42)
Вест Хем - Сток Сіті 0:1 (Фуллер 69)
Халл Сіті - Фулхем 2:0 (Буллард 16 пен., Феген 48)
Вулверхемптон - Евертон 0:0
Бірмінгем - Арсенал 1:1 (Філіпс 90+2 - Насрі 81)
Болтон - МЮ 0:4 (Самуель 38 автогол, Бербатов 69, 78, Гібсон 82)
... а останній буде зіграно завтра:Манчестер Сіті (53) - Віган (31)
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