Результати матчів англійської Прем'єр-ліги

Ліверпуль серед любителів великого рахунку

Сьогодні зіграно ще два матчі 32-го туру англійської Прем`єр-ліги Бернлі - Блекберн 0:1 (Данн 20 пен.) Ліверпуль - Сандерленд 3:0 (Торрес 3, 60, Джонсон 32) Більшість матчів туру відбулися вчора: Челсі - Астон Вілла 7:1 (Лемпард 15, 44 пен., 62 пен., 90+1, Малуда 57, 68, Калу 83 - Кар`ю 29) Тоттенхем - Портсмут 2:0 (Крауч 27, Кранчар 42) Вест Хем - Сток Сіті 0:1 (Фуллер 69) Халл Сіті - Фулхем 2:0 (Буллард 16 пен., Феген 48) Вулверхемптон - Евертон 0:0 Бірмінгем - Арсенал 1:1 (Філіпс 90+2 - Насрі 81) Болтон - МЮ 0:4 (Самуель 38 автогол, Бербатов 69, 78, Гібсон 82) ... а останній буде зіграно завтра: Манчестер Сіті (53) - Віган (31)

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