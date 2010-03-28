Результати 22-го туру Чемпіонату України з футболу
Таврія і Карпати піднімаються до четвірки
Сьогоднішніми матчами закінчився 22-й тур Чемпіонату України з футболу.
Чорноморець - Іллічівець 1:1 (Балашов 2 - Пуканич 38)
Динамо - Металіст 3:0 (Михалик 17, Мілевський 45, 60)
Шахтар - Арсенал 3:1 (Жадсон 14, Вілліан 25, Коста 90+2 - Шацьких 77)
Таврія - Металург Д 1:0 (Голайдо 68)
Кривбас - Ворскла 1:1 (Лєпа 30 пен. - Кулаков 57)
Карпати - Дніпро 1:0 (Худобяк 25)
Нагадаємо, що вчора відбулися матчі:Закарпаття – Оболонь 0:1 (Рожок 54)
Металург З - Зоря 3:1 (Аржанов 11, Опанасенко 35, 93 - Лазарович 55)
Ігри 23-го туру відбудуться 2 квітня:
Карпати (37) - Чорноморець (19)
... 3 квітняЗоря (16) - Динамо (53)
Ворскла (21) - Іллічівець (22)
Металіст (44) - Таврія (36)
Металург Д (31) - Кривбас (11)
Дніпро (39) - Закарпаття (17)
Оболонь (29) - Шахтар (55)
... і завершаться 4 квітняАрсенал (27) - Металург З (26)