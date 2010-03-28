Результати 22-го туру Чемпіонату України з футболу

Таврія і Карпати піднімаються до четвірки

Сьогоднішніми матчами закінчився 22-й тур Чемпіонату України з футболу. Чорноморець - Іллічівець 1:1 (Балашов 2 - Пуканич 38) Динамо - Металіст 3:0 (Михалик 17, Мілевський 45, 60) Шахтар - Арсенал 3:1 (Жадсон 14, Вілліан 25, Коста 90+2 - Шацьких 77) Таврія - Металург Д 1:0 (Голайдо 68) Кривбас - Ворскла 1:1 (Лєпа 30 пен. - Кулаков 57) Карпати - Дніпро 1:0 (Худобяк 25) Нагадаємо, що вчора відбулися матчі: Закарпаття – Оболонь 0:1 (Рожок 54) Металург З - Зоря 3:1 (Аржанов 11, Опанасенко 35, 93 - Лазарович 55) Ігри 23-го туру відбудуться 2 квітня: Карпати (37) - Чорноморець (19) ... 3 квітня Зоря (16) - Динамо (53) Ворскла (21) - Іллічівець (22) Металіст (44) - Таврія (36) Металург Д (31) - Кривбас (11) Дніпро (39) - Закарпаття (17) Оболонь (29) - Шахтар (55) ... і завершаться 4 квітня Арсенал (27) - Металург З (26)

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